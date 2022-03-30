РИАМО - 30 мар. С 1 мая будет закрыто межтерминальное метро под взлетно-посадочными полосами в аэропорту Шереметьево, сообщает РБК.

Приостановка движения поездов межтерминального перехода будет иметь временный характер.

«Точные данные о событии, а также возможные альтернативные способы перемещения для пассажиров и персонала между СТК и ЮТК (северный и южный терминальные комплексы) мы опубликуем официально дополнительно», – заявила директор аэропорта Шереметьево по связям с общественностью Анна Захаренкова.

Межтерминальное метро соединяло северный и южный терминальные комплексы. Между станциями «Шереметьево 1» и «Шереметьево 2» с 15 марта курсировал один из двух беспилотных поездов.

Ранее в аэропорту Шереметьево 20% сотрудников были отправлены в режим простоя из-за оптимизации при сокращении производственной нагрузки. При этом сотрудники не теряют рабочие места и условия по ДМС, а также получают две трети от рассчитанного за данный период оклада.