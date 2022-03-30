РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. 10 лучших участников из городов Подмосковья-членов клуба «Активное долголетие» показали свои таланты в финале областного конкурса «От улыбки станет всем светлей…», жюри отобрало 6 победителей в разных номинациях, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Конкурс состоялся в КДЦ «Подмосковные вечера», куда приехали участники из Реутова, Луховиц, Балашихи, Наро-Фоминска, Щелкова, Одинцова и других городов региона. В отборочном туре, который проходил в середине марта, участникам предстояло снять 3-минутный ролик по мотивам программы «Сам себе режиссер». 10 авторов лучших видео попали в финал, где показали свои способности в жанре пародии, съемке смешных видеороликов и эрудиции.

«Конкурс посвящен Дню смеха и предназначен выявить остроумных, оригинальных членов клуба «Активное долголетие». Наши участники открывают свой потенциал, у них появилась возможность показать себя с юмористической стороны», - сказала директор Центра социального обслуживания населения в Балашихе Ирина Кузина.

Почетным гостем конкурса стал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, который вошел в судейскую команду. Он поприветствовал членов клуба «Активное долголетие», пожелал всем участникам крепкого здоровья, обретения новых знакомств, хорошего заряда бодрости и настроения.

«Победа в конкурсе – это важно, но главное то, что мы наконец-то можем увидеть друг друга, пообщаться, а самое главное в наших скверах, парках, спортивных залах продолжатся занятия, не онлайн, а вживую», - отметил Ефимов.

Балашиху на конкурсе представила Ольга Фомичева. Ранее она вела детские и взрослые праздники, а также с детства занималась вокалом. В туре «Один в один» Ольга Валентиновна пародировала Эдиту Пьеху.

«Все начинания нужно приветствовать. Те, кто сидит дома и не развиваются, проживают скучную жизнь. Теперь у меня на пенсии много свободного времени и я занимаю себя различными видами творчества. Участвую во многих конкурсах, в том числе художественных», - подчеркнула Фомичева.

Конкурсное жюри определило 6 победителей в разных номинациях. Дипломом в номинации «Самый эрудированный» наградили Гудзифу Шайбакову из Луховиц. Анастасия Аверина из Щелкова получила приз зрительских симпатий. Лауреатом номинации «Один в один» стала представительница Одинцова Любовь Пономаренко.

За лучший видеоролик наградили Любовь Давыдову их Чехова, а самой остроумной по итогам конкурса признали Ольгу Черкасову из Красногорска. Все участники конкурса получили памятные призы и дипломы от организаторов.