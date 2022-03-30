РИАМО - 30 мар. В Московской области 4 апреля специалисты региональной аварийно-восстановительной службы начнут подготовку к пожароопасному периоду на торфяниках, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.
Сейчас собраны данные по 49 муниципалитетам. В них были зарезервированы для работы 180 единиц спецтранспорта общим объемом примерно 900 кубометров.
Практическая часть учений начнется 11 апреля и продлится до конца месяца. В этот период сотрудники подмосковной аварийной службы будут контролировать наличие и готовность спецтехники.
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