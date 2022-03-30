РИАМО - 30 мар. В поддержку мирного населения жителей Донецкой и Луганской народных республик Федерация бокса РФ запускает оперштаб Бокспомогает.рф и горячую линию, сообщает пресс-служба организации.

В оперштаб войдут уполномоченные представители боксерского сообщества – олимпийские чемпионы по боксу, спортсмены, тренеры, спортивные функционеры и волонтеры со всей России. Боксерское сообщество уже имеет опыт такой работы, полученный во время пандемии коронавируса. Тогда члены федерации оказали помощь более чем 5 млн граждан.

«Мы не можем стоять в стороне, именно поэтому все боксерское сообщество России объединяется и протягивает руку помощи тем, кто в ней сейчас нуждается больше всего! Бокс – это вид спорта, который по-настоящему объединяет людей!» – сказала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Добровольцы оперштаба формируют гуманитарную помощь – муку, сахар, консервы, бакалейные и другие продукты – для мирных жителей Украины и беженцев, оказывают им психологическую помощь и помогают найти родственников.

К деятельности оперштаба привлекут региональные спортивные федерации бокса со всей России, а также партнеров организации. Планируется за 3 этапа отправить не менее 100 фур гуманитарной помощи.

Принять участие в акции можно, позвонив по телефону горячей линии Федерации бокса России: 8(800)600-28-24 или заполнив форму на сайте Бокспомогает.рф.