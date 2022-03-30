РИАМО - 30 мар. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обеспечении технологической независимости России от зарубежного софта. Отныне госзаказчикам без согласования запрещено покупать иностранное ПО для критической инфраструктуры. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно указу президента, заказчики не могут осуществлять закупки иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов с 31 марта.

При этом с 1 января 2025 года использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры в России будет полностью запрещено.

Ранее в России уже были предложения по ограничению закупок иностранного ПО. В частности, действующий в России порядок закупки госорганами ПО подразумевает в первую очередь поиск необходимого ПО в реестре отечественного софта, которому отдается приоритет.