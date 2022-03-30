РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Спортсмены из подмосковного Подольска заняли призовые места на Открытых соревнованиях по лыжным гонкам «Заключительный этап Кубка Красной Пахры» свободным стилем. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования прошли 27 марта в поселении Краснопахорское новой Москвы.

Спортсмены, представлявшие МУ СШОР по лыжным гонкам Подольска, заняли призовые места. Первое место - у Михаила Головатюка, Светланы Пархоменко, Егора Коршунова, Екатерины Даниленко, Егора Деменкова, Марии Антуфьевой, Софьи Чапкиной, Ярослава Жукова, Ирины Сошниковой, Натика Зейналова, Анны Размаховой.

Второе место - у Марии Деменковой, Даниила Ромашова, Софьи Макаровой, Анастасии Леоновой, Арсения Гусева, Никиты Баглаева. Третье - у Марины Юдиной, Михаила Кутузикова, Алексея Краснова, Матвея Пархоменко.

Спортсменов поздравили с отличным результатом и пожелали успехов и новых побед.