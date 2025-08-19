сегодня в 06:58

China Daily: Европейский союз оказался на периферии переговоров по Украине

Европейский союз оказался на периферии ключевых переговоров по украинскому урегулированию, уступив инициативу Москве и Вашингтону, сообщает газета China Daily .

По мнению авторов, это следствие стратегической зависимости ЕС от США, проявившейся в ходе недавних консультаций президентов США и России Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Как отмечает издание, несмотря на участие европейских лидеров в вашингтонских переговорах 18 августа, реальные решения теперь вырабатываются в двустороннем формате Россия–США.

Яркий пример — обсуждение гарантий безопасности для Киева, где, по словам госсекретаря Рубио, ключевую роль сыграют «неевропейские игроки».

China Daily видит корни ситуации в: отсутствии единой военно-политической стратегии ЕС, финансовой зависимости от американских поставок вооружений, разногласиях между Берлином, Парижем и Восточной Европой.

«Европа платит за нежелание создать независимую систему безопасности», — резюмирует издание, намекая на пекинскую концепцию многополярного мира.