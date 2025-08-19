Правительство РФ может лишить иноагентов налоговых льгот

сегодня в 06:12

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит поправки в Налоговый кодекс, направленные на ограничение налоговых преференций для иностранных агентов, сообщает ТАСС .

Согласно документу, граждане и организации, признанные иноагентами, а также компании с их долей в уставном капитале от 10% лишатся права на ряд льгот.

Под ограничения попадут: применение пониженных ставок по налогу на прибыль, освобождение от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества.

Эти меры станут очередным шагом по ужесточению регулирования деятельности иностранных агентов в России. Источник ТАСС подчеркивает, что поправки направлены на создание равных условий для всех участников экономической деятельности.

Решение может быть принято уже в ближайшее время после одобрения правительственной комиссией.