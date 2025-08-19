От 10 лет: сколько нужно откладывать, чтобы купить однушку в Москве без кредита

В нынешних условиях москвичу со средней зарплатой, откладывающему 60% дохода, потребуется около 10 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в новостройке в столице без кредита, сообщили РИАМО в пресс-службе компании PIONEER.

Средняя зарплата в Москве, по данным Мосстата, достигает 178,2 тыс. руб. Это означает, что потенциально каждый месяц можно откладывать около 107 тыс. рублей. Согласно опросу PIONEER, россияне готовы копить на свое будущее жилье до 60% ежемесячного дохода. Если ежемесячно откладывать около 107 тыс. руб., то за год можно накопить на 3,5 кв. м жилья комфорт-класса (при средней цене 363 тыс. руб. за кв. м), на 2,5 кв. м в бизнес-классе (514 тыс. руб. за кв. м) или на 1,3 кв. м в премиум-сегменте (965 тыс. руб. за кв. м).

В среднем по России по данным Росстата при зарплате 99,9 тыс. руб. и ежемесячных сбережениях в 52 тыс. руб. за год удастся накопить на 3,6 кв. м, исходя из средней стоимости квадратного метра в 172,1 тыс. руб. («Домклик»). Срок накопления в 10 лет примерно одинаков как для жителей Москвы, так и для регионов.

«Как показывает практика, не каждая семья готова десятилетие копить на свою квартиру и жить в арендном жилье. Поэтому, несмотря на меняющиеся ставки, большое количество сделок совершается именно с применением ипотеки. При этом большинство клиентов стараются накопить на первоначальный взнос, который составляет 20–30% в зависимости от требований банка. В 2025 году доля таких покупателей в наших проектах составляет 14% в премиум и 55% в бизнес-классе», — сказала руководитель отдела кредитования и партнерских программ PIONEER Ирина Шароварникова.

Она отметила, что рассрочка также остается востребованным инструментом, который позволяет без переплат приобретать недвижимость на этапе строительства.