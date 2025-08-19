Дождь и ветер будут в Московском регионе 19 августа

Днем 19 августа в Москве и области будет от 19 до 21 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Во вторник днем в Московском регионе будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 11 до 13 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не будет. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, что пасмурная погода замедляет выработку сератонина. Из-за нее человек уже к вечеру ощущает сонливость.