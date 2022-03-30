РИАМО - 30 мар. Инвестор приобрел Федоскинскую фабрику в целях возрождения традиционного производства. Старейшая фабрика Подмосковья продолжит работать и создавать уникальные изделия, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министерство реализовало Федоскинскую фабрику на аукционе в рамках программы приватизации областного имущества. Акции предприятия выставили при начальной цене порядка 120 млн рублей. В состав лота вошли 8 объектов, в том числе здание главного и производственного корпусов.

Победитель аукциона приобрел пакет акций за начальную цену. Заключение договора купли-продажи проведут в ближайшее время.

Решение о реорганизации в акционерное общество и реализации фабрики на торгах приняли для возрождения традиционного производства. Несколько лет Минмособлимущество искало потенциальных инвесторов, готовых взяться за дело.

«Федоскинская фабрика имеет богатейшую историю. Ей более 225 лет. Это поистине уникальное предприятие, где творят настоящие таланты, большая часть которых - потомственные художники, создающие необычные изделия народного художественного промысла: шкатулки, ларцы, миниатюры, панно, броши и т. д. Это кладезь нашего Подмосковья», - сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она выразила уверенность, что скоро фабрика обретет новый импульс благодаря вложению со стороны инвестора и продолжит радовать жителей и гостей Московской области своей превосходной продукцией.