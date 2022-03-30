РИАМО - 30 мар. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 14-летней девочки во время медицинской операции в одной из частных клиник Одинцова, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, 25 марта девочке делали операцию в частной клинике Одинцова. Во время операции у нее произошло нарушение сердечной деятельности. Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, девочка скончалась.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства и причины случившегося. Специалисты осмотрели место происшествия, изъяли медицинские документы для изучения, допросили родителей и сотрудников клиники, а также изъяли медикаменты. В рамках расследования назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы.