РИАМО - 30 мар. Известная российская телеведущая Елена Малышева опровергла закрытие популярной программы «Жить здорово» на Первом канале. Об этом сообщает Газета.ru.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что 61-летняя Малышева провела собрание сотрудников программы и заявила о приостановке проекта. Телеведущая отметила, что передача не будет выходить до сентября, но и потом, «скорее всего, не вернется в эфир».

«Программа «Жить здорово!» не выходит, как и другие развлекательные программы. Сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет», — прокомментировала Малышева ситуацию изданию.

Программа «Жить здорово!» выходит на Первом канале с августа 2010 года. Передача имеет формат ток-шоу, имеет 5 рубрик: «Про жизнь», «Про еду», «Про медицину», «Про дом» и «Совет за минуту». За годы существования некоторые отрывки из данного ток-шоу стали интернет-мемами.