Генштаб ВСУ ожидает окружения Сум российскими войсками

Российская армия якобы может готовить операцию по взятию города Сумы в кольцо или полукольцо, утверждает «Страна.ua» со ссылкой на источник «BBC-Украина» в Генштабе ВСУ. По мнению собеседника журналистов, благодаря наступлению на столицу Сумской области ВС РФ смогут создать буферную зону перед своей границей.

«Одна из целей — это создать окружение или полуокружение Сум», — полагают в украинском Генштабе.

Источник добавил, что с конца марта участились боестолкновения российских и украинских военных на всех участках СВО. Войска России более чем вдвое нарастили наступательные действия, что также может указывать на подготовку Москвой масштабной наступательной операции, считают в Генеральном штабе ВСУ.

По мнению собеседника журналистов, «эскалация российского наступления» может произойти примерно в мае — начале июня.

Российская сторона пока не комментировала эти утверждения.

Ранее военный обозреватель Юрий Подоляка заявил, что российские военные приближаются к Днепропетровской области.