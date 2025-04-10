Российские войска подходят к Днепропетровской области - Подоляка

Российские военные заняли главный опорный пункт в Троицком ДНР и уже сегодня могут занять последние дома, контролируемые украинцами в населенном пункте, заявил военный обозреватель Юрий Подоляка в своем Telegram-канале . От этих домов до окраин Орехового, последнего села перед Днепропетровской областью, остается около 300 метров.

По словам блогера, главным «опорником» ВСУ в Троицком было здание местной школы.

«А значит, оставшиеся хаты его уже, думаю, сегодня перейдут под наш контроль. А от них до окраин Орехового (последнего села перед Днепропетровщиной) метров триста», — утверждает Подоляка с аудиторией свыше 3,1 млн подписчиков в Telegram.

Обозреватель добавил, что 9 апреля российские военные также зашли в населенный пункт Котляровка в ДНР. По мнению Подоляки, украинские силы вряд ли будут долго удерживать этот хутор.

Ранее Минобороны России заявило об освобождении села Гуево в Суджанском районе Курской области.