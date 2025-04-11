Глава Люберец с делегацией из Беларуси возложил цветы к памятнику «Три Ивана»

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков совместно с делегацией ветеранов Великой Отечественной войны из Беларуси, ветеранами Люберец, представителями молодежных организаций, заместителем городского прокурора Максимом Скрипко возложили цветы к памятнику «Три Ивана». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Делегация из Беларуси посещает городской Люберцы в рамках международного историко-культурного проекта „Мы победили вместе: это наша Победа!“ в 80-летнюю годовщину Великой Победы. Теплая дружба между нашими народами служит сохранению исторической памяти, культурных ценностей и традиций, которые являются крепким базисом всей русской цивилизации», — отметил Владимир Волков.

В ходе визита представители делегации посетят парк «Патриот», Поклонную гору, храм Георгия Победоносца, Николо-Угрешский монастырь, а также музей Великой Отечественной войны в Доме офицеров Люберец.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.