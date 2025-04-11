Ситибанк разблокировал часть замороженных активов россиян без лицензии

Неожиданные выплаты по заблокированным активам начали поступать клиентам российского подразделения Ситибанка (Citigroup). Вечером 9 апреля инвесторы стали получать купонные выплаты, дивиденды и погашения по облигациям без предварительного одобрения Euroclear — впервые с момента введения санкционных ограничений, сообщает РБК .

По данным WealthIQ, выплаты производятся в тех валютах, в которых должны были быть изначально. Процесс идет поэтапно — часть клиентов уже получила все причитающиеся средства, другим пока вернули только часть выплат, некоторые продолжают ожидать переводов. На текущий момент подтверждены выплаты как минимум 10 клиентам.

Юристы отмечают, что этот случай стал первым примером коллективной разблокировки средств на прямом счете российского брокера в Euroclear. Российский Ситибанк не находится под санкциями ЕС и сохраняет прямой счет в депозитарии, этим он отличается от других финансовых организаций РФ.

Неожиданная разблокировка средств может быть связана с поэтапным сворачиванием деятельности Citigroup в России. Пока это единичный случай, касающийся исключительно клиентов Ситибанка.

Эксперты продолжат мониторинг ситуации, чтобы понять, станет ли эта практика массовой или останется исключением. Особый интерес представляет вопрос, смогут ли другие российские брокеры с прямыми счетами в Euroclear воспользоваться аналогичным механизмом для разблокировки активов своих клиентов.