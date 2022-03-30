РИАМО - 30 мар. С начала текущего года активные пользователи мобильного приложения «Народный инспектор» зафиксировали в Подмосковье 10 899 случаев нарушения правил парковки, из них 7 407 – в местах с зелеными насаждениями, 111 – на детских площадках, остальные загораживали проезд спецтехники к контейнерным площадкам, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.

«Назначен штраф 1 439 автовладельцам, 7 746 получили предостережение. Наибольшее количество нарушителей обнаружилось в Ленинском городском округе – 2081, Балашихе – 1562, Люберцах – 1143, Красногорске – 1105, Одинцовском – 998, Мытищах – 759. Все нарушения устранены, это значит, что практически 7,4 тыс. газонов освобождены от припаркованных на них автомобилей», – сказала руководитель ГУСТ региона в ранге министра Светлана Аипова.

Следить за порядком в своем дворе может каждый неравнодушный житель региона. Для этого необходимо скачать мобильное приложение «Добродел» и в подразделе «Народный инспектор» сделать короткую видеозапись по темам: размещение транспорта на зеленых насаждениях либо на детских и контейнерных площадках, сброс мусора из автотранспорта. Нарушителя оштрафуют на сумму от 5 тыс. рублей.

Пользователями «Народного инспектора» уже являются 25 862 человека.