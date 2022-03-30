РИАМО - 30 мар. Врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая рассказала, что пользоваться солнцезащитными средствами нужно не только с наступлением тепла, а весь год, сообщает aif.ru.

«Начнем с того, что весной и летом мы защищаем кожу не от жары, а от солнечной инсоляции, которая становится основной причиной фотостарения — появления морщин, пигментации, снижения выработки гиалуроновой кислоты, которое влечет за собой уменьшение синтеза коллагена», — сказала Дышлевая.

Она напомнила, что защищать кожу от солнца нужно весь год. А весной и летом просто увеличивать уровень защиты 30-50 SPF. Также следует помнить, что этот крем надо наносить не сразу перед выходом. Это нужно сделать хотя бы за 20-30 минут для того, чтобы крем успел впитаться.

Также следует помнить и об уходе за руками. Ведь часто именно руки выдают возраст.

«На руки также необходимо наносить солнцезащитное средство перед выходом из дома. Безусловно, это наиболее актуально для тех, кто на лето перемещается за город или ведет активный образ жизни на свежем воздухе, например, катается на велосипеде в дневное время и т. д. Для рук можно использовать солнцезащитные средства, которые подходят как для лица, так и для тела», — заключила Дышлевая.