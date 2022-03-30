РИАМО - 30 мар. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья организовало перевозку взрослых и детей в город Чехов для участия в благотворительном хоккейном матче «ZаМир». Об этом сообщает пресс-служба областного Минтранса.

«Мострансавто» предоставило 13 комфортабельных автобусов большого класса для 550 человек, включая 17 детей из 7 городских округов: Егорьевска, Коломны, Каширы, Зарайска, Серпухова, Подольска и Чехова. Среди участников присутствовали беженцы из Донецкой и Луганской народных республик.

Все автобусы отвечают правилам безопасной перевозки детей, а водительский состав прошел дополнительные инструктажи по безопасности.

В Ледовом дворце «Витязь» проходит матч команды из ДНР и коллектива «Легенды хоккея» в поддержку российских военных, участвующих в специальной операции на территории Украины.