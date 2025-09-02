Школа в ЖК «Римский» Ленинского округа распахнула свои двери 1 сентября

Новая школа в ЖК «Римский» Ленинского округа распахнула свои двери перед учениками 1 сентября. Современное четырехэтажное здание площадью почти 20 тыс. кв. м и вместимостью 1350 учеников предоставит все условия для их всестороннего развития. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Здесь разместились не только учебные классы, но и оборудованные лаборатории, мастерские, просторный актовый зал, два спортивных зала, читальный зал с IT-зоной и современная столовая. На прилегающей территории разместится стадион с легкоатлетическим сектором и игровыми площадками, местами для игр и отдыха.

Мама первоклассника Данилы Юлия Кудряшова очень рада, что ее сын начинает свой путь в новой, просторной и современной школе. По ее словам, здесь есть все, чтобы дети учились с удовольствием.

«Впечатления только самые классные», — добавила Юлия.

Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

1 сентября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил гимназию им. Е. М. Примакова в Одинцовском городском округе, где поздравил школьников с началом учебного года, пожелав им не терять веру в себя, мечтать и учиться. В общей сложности в Московской области в школы в этом году пошли 1,11 млн детей.

По словам Воробьева, из общего числа школьников впервые за парты сядут 103 тыс. юных жителей региона — первоклассники. Губернатор Подмосковья пожелал детям не бояться трудностей, усердно добиваться цели, и тогда все получится.

«Сегодня (1 сентября — ред.) мы открыли 26 новых школ и 15 детских садов, еще 57 школ, 2 колледжа и 17 садов — после капитального ремонта по президентской программе. Еще шесть школ заработают до конца этого года. Везде стараемся создавать современные, комфортные условия для учебы и развития каждого ребенка», — отметил Воробьев в своем Telegram-канале.