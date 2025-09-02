В Подмосковье более 50 автобусных маршрутов перевели на регулируемый тариф

В Московской области с 1 сентября 55 автобусных маршрутов, которые следуют в 18 городских округах, перевели на регулируемый тариф. Это позволит повысить доступность и качество транспортных услуг, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В большинстве случаев стоимость поездок осталась прежней или даже снизилась благодаря единой системе оплаты. Еще одним преимуществом станет возможность использовать на маршрутах льготы москвича.

Чтобы различать маршруты с тарифами установленными Правительством МО и коммерческими тарифами, обратите внимание на номер автобуса. Черные цифры и буквы на белом фоне означают регулируемый тариф, а красные цифры и буквы или буква «К» рядом с номером — коммерческий. Маршруты до станций МЦД обозначаются желтой табличкой. Особенность: на регулируемых маршрутах номер подчеркнут зеленым, на нерегулируемых — синим.

Кроме того, схемы движения четырех маршрутов разделены на две части. Так, маршрут № 473к «Балашиха (ул. Твардовского) — Москва (м. Перово)», который курсировал в Балашихе, будет разделен на маршруты № 473 от ул. Твардовского до метро Перово и маршрут № 1473 от мкр. Сакраменто, по ним автобусы проследуют до метро «Новогиреево».

В Реутове маршрут № 533к «ст. Реутово — Москва (м. Новогиреево)» будет разделен на маршруты № 533 от МЦД Реутов и маршрут № 1533 от мкр. 6А, по ним автобусы проследуют до метро «Новогиреево».

В Домодедове маршрут № 899к «ЖК „Ивановские пруды“ — Москва (м. Домодедовская)» будет разделен на маршруты № 899 от ЖК «Ивановские пруды» и маршрут № 1899 от ЖК «Домодедово парк», по ним автобусы проследуют до метро «Домодедовская».

А в Ленинском городском округе маршрут № 507к «ст. Расторгуево — ЖК Бутово парк 2 (улица Южная, 9) — Москва (ст. МЦД Бутово)» разделится на маршруты № 507 от ЖК «Бутово парк 2» и № 1507 от ЖК «Восточное Бутово», по ним автобусы проследуют до МЦД Бутово.

Со списком маршрутов можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья по ссылке https://mtdi.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/v-podmoskove-bolee-50-avtobusnyx-marsrutov-pereveli-na-reguliruemyi-tarif.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в нашем официальном Telegram-канале: @dorogitransport.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.