Водители мусоровозов в Подмосковье прошли инструктаж по ПДД перед учебным годом

Сотрудники регоператоров Подмосковья накануне начала учебного сезона завершили обязательный инструктаж по правилам дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности в условиях оживления детских потоков на дорогах. Персоналу напомнили о необходимости аккуратного вождения в жилых районах, близлежащих территориях школ и детсадов, а также о повышенном внимании при выполнении операций по сбору мусора в черте города.

Основные рекомендации водителям:

особое внимание при проезде пешеходных переходов;

повышенная осторожность около остановок общественного транспорта;

осторожность при приближении к образовательным учреждениям;

аккуратность при работе во дворах жилых домов при сборе мусора.

Ежегодный инструктаж призван повысить уровень ответственности среди водителей и минимизировать риски ДТП, особенно в период начала нового учебного года, когда кругом много детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом, как мы видим, достаточно высокая температура, по крайней мере последнюю неделю, поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.