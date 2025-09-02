Судебные приставы Подмосковья взыскали 860 тыс рублей задолженности по алиментам
Фото - © Главное управление региональной безопасности Московской области
Судебные приставы Подмосковья добились взыскания 860 тыс. рублей задолженности по алиментам, после того, как разъяснили должнику возможные последствия, вплоть до уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.
Решением суда житель региона был обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 33 860 рублей ежемесячно. Однако, несмотря на удержания с его заработной платы, задолженность продолжала расти из-за ежегодной индексации. К 2025 году сумма выплат возросла до 53 360 рублей.
В результате принудительных действий и составления административного протокола, должнику было назначено наказание в виде обязательных работ. Однако, это не побудило его погасить задолженность. Угроза возможного уголовного наказания стала решающим фактором: после разговора с судебным приставом мужчина попросил квитанцию для оплаты и в течение двух дней полностью расплатился по алиментам.
В результате было принято решении о невозбуждении уголовного дела, а текущие алиментные платежи находятся под контролем приставов.
