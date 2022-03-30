РИАМО - 31 мар. В этом году в Подмосковье начала действовать программа соцподдержки для медработников «Приведи друга». По ней уже устроились 25 человек, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По правилам программы, медработник областного объекта здравоохранения может получить премию в размере одного оклада от привлеченного им специалиста. Речь идет о враче или о среднем медпорсонале.

«По программе «Приведи друга» сотрудник больницы может получить выплату за привлеченного специалиста: до 40 тыс. рублей за врача, до 25 - за фельдшера или медсестру. В Подмосковье по этой программе трудоустроились уже 25 медработников – из Ивановской, Калужской, Пензенской и других областей», - рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Также она сообщила, что на стадии оформления находятся еще 40 человек.

Среди тех, кто уже устроился, есть участковые терапевты, педиатры, медицинские сестры, акушеры-гинекологи, гастроэнтеролог, невролог, врач скорой помощи и другие.

Больше всего медработников по программе трудоустроилось в Домодедовскую, Красногорскую, Зарайскую и Луховицкую больницы.

Выплата за привлеченного сотрудника выплачивается в два этапа: половина сразу при трудоустройстве, оставшаяся половина - через 3 месяца работы.