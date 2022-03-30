РИАМО - 30 мар. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ, разрешающий параллельный импорт товаров в Россию по отдельным видам продукции. Об этом сообщает kp.ru.

Параллельный импорт - ввоз в страну оригинальной продукции какого-либо производителя без документированного согласия правообладателя на это. Полный перечень разрешенных товаров определит министерство промышленности и торговли РФ.

«Цель механизма – удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности», – сказал Мишустин.

По его словам, в рамках параллельного импорта будут осуществляться все нужные таможенные и контрольные процедуры. При этом продукция будет подлежать обслуживанию по гарантии.

Легализация параллельного импорта поспособствует расширению товарного рынка в РФ и снижению цен на реализуемую продукцию. Кроме того, такое решение позволит обойти запрет зарубежных компаний на поставки их продукции в Россию.