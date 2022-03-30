РИАМО - 30 мар. Поселку Зендиково в Кашире, Кубинке в Одинцовском округе и Подольску планируют присвоить почетные звания «Населенный пункт воинской доблести». Соответствующее ходатайство поддержала подмосковная комиссия, передает корреспондент РИАМО.
В доме правительства Московской области в среду прошло заседание комиссии по рассмотрению ходатайства о присвоении почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести».
Комиссия единогласно поддержала ходатайства, в ближайшее время губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву будет направлено предложение обратиться в Мособлдуму и присвоить поселку Зендиково, Кубинке и Подольску звания населенных пунктов воинской доблести.
Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» присуждается с 2015 года по инициативе губернатора Подмосковья. За это время почетное звание было присвоено 28 населенным пунктам региона.
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