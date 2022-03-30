РИАМО - 30 мар. Медики Дубненской городской больницы помогли женщине родить восьмого ребенка. На свет появился мальчик весом 3810 г и ростом 52 см, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Мальчика назвали Евгением. У него уже есть четыре сестры и три брата. При этом трое детей появились на свет в Дубне.

При ранней постановке на учет в этой больнице будущие мамы получают персональное сопровождение беременности высококвалифицированными врачами.

«И этот же врач, наблюдавший женщину на протяжении всего срока, будет принимать роды. Бесплатно, по полису ОМС любого региона. У нас имеется современное медицинское оборудование. Родители с новорожденными размещаются в индивидуальных боксах. Созданы условия для проведения партнерских родов – по желанию семейной пары. Так что приглашаем всех: приезжайте рожать в Дубну», – сказал главврач Дубненской городской больницы Алексей Осипов.

В Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Операторы готовы ответь на все интересующие вопросы. Для этого нужно позвонить по телефону: 8(800)550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.