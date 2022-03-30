РИАМО - 30 мар. Медики Дубненской городской больницы помогли женщине родить восьмого ребенка. На свет появился мальчик весом 3810 г и ростом 52 см, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Мальчика назвали Евгением. У него уже есть четыре сестры и три брата. При этом трое детей появились на свет в Дубне.
При ранней постановке на учет в этой больнице будущие мамы получают персональное сопровождение беременности высококвалифицированными врачами.
В Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Операторы готовы ответь на все интересующие вопросы. Для этого нужно позвонить по телефону: 8(800)550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.
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