РИАМО - 30 мар. Строительство подстанции завершили на этой неделе в деревне Корпуса Лосино-Петровского городского округа. Работы выполнялись Щелковским филиалом компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба регионального Минэнерго.

На территории Московской области продолжается реализация программы повышения надежности электроснабжения. Каждый день в регионе идут работы по замене и реконструкции электросетевого оборудования.

В этом году для повышения надежности электроснабжения потребителей Щелковским филиалом «Мособлэнерго» запланированы следующие мероприятия: замена 2 км проводов линий электропередачи, строительство 2 и капремонт 3 трансформаторных подстанций. Работы по обновлению электросетевого хозяйства будут проведены в городе Щелково и поселке Загорянский.

«Реализация ежегодной программы повышения надежности электроснабжения силами «Мособлэнерго» выполняются на проблемных территориях в 21 округе Подмосковья. Среди них Раменский, Домодедово, Ступино, Пушкинский, Щелково, Чехов, Егорьевск, Красногорск, Истра, Орехово-Зуево, Люберцы, Ленинский, Одинцовский, Солнечногорский, Клин, Электрогорск, Зарайск, Кашира, Воскресенский, Дубна и Мытищи», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.