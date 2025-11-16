сегодня в 23:07

В США в результате стрельбы погибли десятилетний мальчик и 21-летняя девушка

В американском штате Нью-Джерси произошла стрельба, в результате которой погибли 10-летний мальчик и 21-летняя девушка, сообщает РИА Новости .

Сегодня в Ньюарке был темный и разрушительный день… (Произошло — ред.) безнравственное и бессмысленное убийство 21-летней женщины и десятилетнего мальчика», — сообщил мэр города Ньюарк Рас Барака.

Подозреваемый находится в розыске.

Ранее в городе Монтгомери в штате Алабама (США) несколько человек открыли огонь, в результате происшествия двое погибли, еще 12 человек пострадали.

