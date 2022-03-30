РИАМО - 30 мар. Доступность, добровольность, организация, информированность, мотивация являются главными принципами развития здорового образа жизни, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду в ЦВК «Экспоцентр» прошло расширенное заседание рабочей группы по подготовке заседания совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта на тему «О дальнейшем развитии массового спорта» и комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Туризм, физическая культура и спорт».

«До этого широкого собрания проводили рабочую группу и вывели пять принципов. На мой взгляд, они очень просты и позволяют каждому понять, на чем базируется подход к здоровому образу жизни, массовому спорту», - сказал Воробьев.

По его словам, этими принципами являются такие понятия, как доступность, добровольность, организация, информированность и маркетинг, а также мотивация.

«Доступность - школьный стадион или ледовая арена, бассейн или парк. Добровольность — <…> конечно, тренер помогает, прибавляет добровольности у каждого. Но насильно мил не будешь», - отметил губернатор.

Воробьев также представил проект цифровой платформы, где объединят все спортивные услуги для жителей Подмосковья. Ее планируют запустить в апреле.