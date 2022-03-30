РИАМО - 30 мар. Международная программа обучения «Женщина-лидер» стартует в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия - страна возможностей», сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Сегодня совместно с Россотрудничеством мы запускаем международный поток. Я с большим удовольствием приветствую всех участниц», - сказала Матвиенко.

Она добавила, что самое главное, что дает образовательная программа, помимо карьерного роста, это возможность творческого общения и реализации своих идей вместе с единомышленниками под руководством опытных наставников.

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, на участие в международной программе обучения «Женщина-лидер» поступило более 700 заявок, слушательницами станут 176 женщин.

«Каждая 5-я участница нового потока программы является нашей соотечественницей и живет за рубежом. Всего таких 39 человек», - подчеркнул Комиссаров.

Слушательницами программы стали женщины из Турции, Китая, Армении, Индии, Монголии, Молдовы, Мексики, Болгарии, Венгрии, Таиланда, Грузии, Камеруна, Киргизии, Сербии, Сингапура и других государств. Участницы из России представляют более половины регионов страны. Ранее 86 слушательниц уже принимали участие в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей».