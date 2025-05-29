Минобороны ФРГ: Украина получит первые дальнобойные системы через пару недель

сегодня в 04:24

В Минобороны ФРГ заявили, что Киев через несколько недель получит первые дальнобойные системы, профинансированные Германией, сообщает РИА Новости .

Заявление было опубликовано по итогам встречи главы ведомства Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.

При этом отмечается, что системы вооружения «уже состоят на вооружении у вооруженных сил Украины, никакой дополнительной подготовки не требуется».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц уклонился от прямого ответа, будет ли ФРГ поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он заявил, что не станет обсуждать подобные детали публично.

Писатель, инженер и специалист в космической отрасли Дмитрий Конаныхин заявил, что Германия решила помочь с финансированием украинской военной промышленности, чтобы сделать легальными поставки ракет Taurus.