Мерц не ответил на вопрос, будет ли Германия поставлять ракеты Taurus Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц уклонился от прямого ответа, будет ли ФРГ поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он заявил, что не станет обсуждать подобные детали публично, сообщает РБК .

Мерц отвечал на вопросы на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Журналисты спросили, будет ли Берлин поставлять Киеву дальнобойные ракеты.

В ответ Мерц заявил, что намерения министров обороны двух стран о тесном сотрудничестве в этой области подтверждены. По его словам, Германия хотела бы обеспечить оружие, а также его производство.

«И мы не будем обсуждать детали публично, но мы будем активизировать наше сотрудничество», — заключил Мерц.

Что стоит за очередным громким заявлением Запада о поставке дальнобойных ракет Украине, читайте в материале РИАМО.