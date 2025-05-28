Made in Ukraine: эксперт оценил решение Германии финансировать украинские ракеты

Писатель, инженер и специалист в космической отрасли Дмитрий Конаныхин заявил, что Германия решила помочь с финансированием украинской военной промышленности, чтобы сделать легальными поставки ракет Taurus, сообщает Инфо24 .

«Я думаю, что Берлин пытается легализовать передачу своих ракет Киеву, на которых будет написано: Made in Ukraine. Потом они разведут руками и скажут, что украинцы сами разработали собственное высокотехнологичное оружие», — сказал эксперт.

Он также назвал поддержку Германией Украины «попыткой фашистского режима» и отметил, что для разработки высокотехнологичного оружия понадобятся миллиарды долларов и не один десяток лет. Украина вряд ли в ближайшее время с этим справиться.

Ранее сообщалось, что ФРГ, Франция, Великобритания и США снимают ограничения по дальности ударов вооружением, поставленным из Берлина в Киев.