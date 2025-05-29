Обломки сбитого в Одинцово беспилотника повредили две машины
Обломки сбитого в подмосковном Одинцово БПЛА повредили два автомобиля, на месте работают экстренные службы, сообщает РИА Новости.
Дорога возле места падения сбитого беспилотника усеяна осколками стекол, вероятно, выбитых ударной волной.
ПВО отражает очередную атаку беспилотников на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых БПЛА.
Обломки сбитого беспилотника упали на проспекте Вернадского в Москве.
В аэропорту Внуково были введены временные ограничения на полеты.