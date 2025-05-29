В аэропорту Внуково сняты ограничения на полеты

В аэропорту «Внуково» сняты ограничения на прилет и вылет, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В аэропорту Внуково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ночью на работу аэропорта вводились временные ограничения.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитых беспилотниках.

Конец весны ознаменовался для жителей Москвы и области новым обострением атак украинских дронов. Причем если раньше подобные налеты носили единичный характер, то теперь стали чуть ли не ежедневными. Эта смена вражеской тактики грозит России довольно неприятными последствиями.