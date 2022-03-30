РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. В нынешнем году в городском округе Мытищи не планируется строительство, открытие или расширение дополнительных отделений почтовой связи, сообщает администрация муниципалитета.

В настоящий момент реализована предварительная запись через мобильное приложение «Почта России». Клиенты по предварительной записи получают почтовые отправления без очереди. Оформить запись нужно не менее чем за 1 час до планируемого визита в почтовое отделение.

В пресс-службе «Почты России» отметили, что делается все, чтобы быть ближе и доступнее каждому жителю города. Сейчас совместно с региональными властями разрабатывается программа развития почтовой сети, в том числе открытия новых отделений в крупных микрорайонах и жилых комплексах Мытищ - ЖК «Ярославский», ЖК «Новое Медведково», ЖК «Мытищи Лайт» и ЖК «Скандинавский».

При этом продолжается модернизация уже существующих отделений.

В 2021 году в Мытищах было отремонтировано три городских почтовых офиса: 141002, 141006, 141007, а отделение 141001 переехало в новое помещение.

В мобильном приложении и на сайте большую часть почтовых услуг можно получить дистанционно, не посещая почтовое отделение лично. Например, чтобы оформить и оплатить посылку, не выходя из дома, жители Подмосковья могут заполнить на сайте компании специальный бланк, где указываются данные отправителя и получателя. Потом бланк нужно распечатать или сохранить.

Далее требуется перечислить онлайн-платеж либо отнести упакованную посылку в ближайшее почтовое отделение в течение 72 часов. Подобные посылки в почтовом отделении принимают без очереди. Спрос на эту услугу постоянно растет.

Юридические клиенты «Почты России» могут вносить предоплату за услуги, запрашивать необходимое количество знаков онлайн-оплаты, распечатывать их на конвертах, что является подтверждением оплаты пересылки.