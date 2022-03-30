РИАМО - 30 мар. Московское областное УФАС России по результатам рассмотрения сведений, представленных управлением Федеральной налоговой службы по Московской области, решило включить ООО «Айскор» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, управление ФНС направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок.

В регламентированный срок общество не представило заказчику через оператора электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, в связи с чем заказчику поступило уведомление об уклонении ООО от заключения контракта на поставку хозяйственных товаров.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Айскор» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.