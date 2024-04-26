В 150 подъездах Подмосковья отремонтировали и установили новые пандусы в 2024 г

Пандус в многоквартирном доме необходим для удобного перемещения маломобильных граждан. Он обеспечивает комфорт при спуске и подъеме, что является важным для пожилых людей, инвалидов и родителей с детскими колясками, которым проблематично передвигаться по ступенькам. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

При содействии инспекторов ГУСТ Подмосковья с начала года управляющие компании выполнили более 150 задач по установке и ремонту пандусов в подъездах. Наибольшее количество заданий отработано в городском округе Красногорск. Так, установку произвели в доме № 13 в рабочем поселке Нахабино на улице Панфилова, в доме № 18 на улице Братьев Горожанкиных и в доме № 7 микрорайона Опалиха в проезде Островского. А также провели ремонт пандуса на улице Алябьева, в доме № 1.

Чтобы установить пандус в подъезде, необходимо написать заявление в УК или оставить обращение на портале Единой диспетчерской службы Московской области ЕДС МО. Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.