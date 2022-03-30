РИАМО - 30 мар. Сейчас для российского производства существуют возможности для развития: в стране нужно организовать и наладить производство товаров, которые ранее закупали за границей, сообщил руководитель социального проекта «В Норме» Дмитрий Соколов.

«Западные страны не просто оказывают давление на Россию, но целенаправленно ведут откровенно русофобскую политику, чтобы максимально навредить нашей стране и каждому из нас. Подобная внешняя агрессия никогда не сделает слабее многонациональный народ России, а, наоборот, еще больше сплотит его», — сказал Соколов.

Он добавил, что многие привыкли к иностранным товарам и нужно будет время, чтобы перестроиться. Однако это является не проблемой, а возможностью. Такая ситуация позволяет обратить внимание на отечественные товары, наладить и организовать производство тех вещей, которые ранее закупали за границей.

«Могу сказать на конкретном примере нашей компании, мы стали закупать материалы отечественного производства, которые на практике ничуть не уступают импортным. Нет сомнений, что мы справимся с временными трудностями и в конечном итоге сделаем шаг вперед!» — заключил эксперт.