РИАМО - 30 мар. Сейчас для российского производства существуют возможности для развития: в стране нужно организовать и наладить производство товаров, которые ранее закупали за границей, сообщил руководитель социального проекта «В Норме» Дмитрий Соколов.
Он добавил, что многие привыкли к иностранным товарам и нужно будет время, чтобы перестроиться. Однако это является не проблемой, а возможностью. Такая ситуация позволяет обратить внимание на отечественные товары, наладить и организовать производство тех вещей, которые ранее закупали за границей.
«Могу сказать на конкретном примере нашей компании, мы стали закупать материалы отечественного производства, которые на практике ничуть не уступают импортным. Нет сомнений, что мы справимся с временными трудностями и в конечном итоге сделаем шаг вперед!» — заключил эксперт.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии