РИАМО - 30 мар. В ночь на 31 марта начнется программа кешбэка за детский отдых. За путевку в лагерь можно вернуть половину оплаченной суммы, но не более 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Она отметила, что средства будут возвращены автоматически на карту «Мир» за 5 дней.
Каклюгина добавила, что у этой программы нет ограничений ни по числу смен пребывания в детском лагере, ни по возрасту ребенка. Для участия в программе нужно выбрать лагерь на сайте мирпутешествий.рф, оплатить путевку картой «Мир», которая зарегистрирована в программе лояльности.
В программе кешбэка принимают участие 80% детских лагерей в Московской области.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии