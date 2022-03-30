РИАМО - 30 мар. В ночь на 31 марта начнется программа кешбэка за детский отдых. За путевку в лагерь можно вернуть половину оплаченной суммы, но не более 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В этом году программа кешбэка за детский отдых возобновляется. У жителей Подмосковья появится возможность получить часть средств за путевки в детские лагеря. Старт продаж путевок начнется в ночь с 30 на 31 марта, а поехать ребенок в детский лагерь должен с 1 мая. Условия программы остались прежними», – сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что средства будут возвращены автоматически на карту «Мир» за 5 дней.

Каклюгина добавила, что у этой программы нет ограничений ни по числу смен пребывания в детском лагере, ни по возрасту ребенка. Для участия в программе нужно выбрать лагерь на сайте мирпутешествий.рф, оплатить путевку картой «Мир», которая зарегистрирована в программе лояльности.

В программе кешбэка принимают участие 80% детских лагерей в Московской области.