Песков сообщил, что не знает о «доме арестованного Иванова на Рублевке»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что он не слышал официальных заявлений о якобы доме экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова на Рублевке, сообщает РИА Новости .

Представитель Кремля отметил, что нужно ориентироваться только на официальные заявления. Следствие продолжается, подчеркнул он.

«Ну знаете, мне неизвестно, я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет. Естественно, идет следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности, это не наша прерогатива». Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ

Ранее сообщалось, что у арестованного Иванова обнаружили роскошный дом на Рублевке. Его стоимость составляет 1 млрд рублей.

Суд арестовал экс-замминистра до 23 июня и отправил его в СИЗО. Кроме Иванова по статье о взяточничестве задержали еще два человека.

По предварительным оценкам, Иванов незаконным способом получил порядка 1 млрд рублей. Расследование уголовного дела продолжается.