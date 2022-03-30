РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В музее‑усадьбе «Остафьево» в новой Москве при поддержке Фонда научных и культурных программ 2 апреля начнется цикл концертов «Великие пианисты в Остафьеве», первым выступит пианист-виртуоз Александр Гиндин, сообщает администрация музея.

В рамках концертного цикла гости усадьбы услышат мировые музыкальные шедевры в исполнении великих пианистов всего мира. На концерте Заслуженного артиста России Александра Гиндина прозвучат фортепианные произведения Сергея Рахманинова и Фредерика Шопена.

Гиндин по единодушному признанию критики и любителей музыки является одним из самых талантливых и самобытных пианистов своего времени. Он - лауреат Х Международного конкурса им. П. И. Чайковского, обладатель II премии Международного конкурса пианистов им. королевы Елизаветы в Брюсселе, победитель Международного конкурса пианистов в Кливленде (2007 г., США), победитель Международного конкурса штата Санта-Катарина (2010г., Бразилия).

Гиндин в равной степени востребован как солист, исполнитель с оркестром, камерный ансамблист. Он выступал с известными российскими и зарубежными дирижерами. География его концертов включает практически весь мир. В разное время он сотрудничал с Государственным академическим симфоническим оркестром России им. Е. Ф. Светланова, Большим симфоническим оркестром им. П. И. Чайковского, Национальным филармоническим оркестром России, Российским национальным оркестром, камерным оркестром «Виртуозы Москвы» и многими другими.

Творческая деятельность Гиндина имеет яркую просветительскую направленность. Она реализуется в самых разнообразных формах. Слушатели маэстро, погружаясь в мир высокой классики, навсегда становятся поклонниками его творчества.