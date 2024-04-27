Илон Маск спросил у Салливана о значении победы Украины

Вашингтон, по словам помощника президента, верит в способность Киева победить. При этом Салливан считает, что Украина оказалась «в глубокой яме» на фоне задержек поставки помощи от США.

«Как выглядит эта победа», — задался вопросом Маск.

Ранее бизнесмен говорил, что администрация президента не сможет описать, как чиновники видят победу Украины над Россией, так как это политически неприемлемо.