Проект закона о майнинге криптовалют внесли в ГД РФ

Законопроект о майнинге криптовалют внесли в Государственную думу РФ 26 апреля, заявил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин, пишет РИА Новости .

Майнинг, по его словам, смогут осуществлять только юридические лица и индивидуальные предприниматели из РФ, которые были включены в соответствующий реестр. ФЗ, которые не превышают лимиты потребления энергии, при этом смогут заниматься майнинговой деятельностью без включения в реестр.

Горелкин пояснил, что нужно исключить возможность использования цифровых валют для легализации доходов, которые были получены преступным путем, а также финансирования терроризма или других наказуемых деяний.

«Поэтому законопроектом предусматривается обязанность майнеров предоставлять в уполномоченный орган информацию о получении цифровой валюты в результате майнинга, об адресах-идентификаторах, а также полномочия Росфинмониторинга по ведению соответствующего перечня», — добавил Горелкин.

Также проект будет предусматривать возможность запрета майнинга в отдельных регионах страны.