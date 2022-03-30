РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. Почти 400 квартир выставлены на продажу в жилых комплексах подмосковного Красногорска, которые Фонд развития территорий достраивает после компании-банкрота «Урбан групп», сообщили в пресс-службе фонда.

Всего к продаже в Подмосковье предлагаются 2 253 лота в строящихся и уже введенных домах 6 микрорайонов в Химках, Красногорске, Одинцове и Видном. Это квартиры, машино-места и кладовые, которые компания-банкрот «Урбан групп» не успела продать гражданам.

В Красногорске покупателям доступны объекты недвижимости в ЖК «Лесобережный» – 35 квартир в 14 домах: 8 однокомнатных, 5 двухкомнатных, 18 трехкомнатных, 3 четырехкомнатные и 1 семикомнатная. Стоимость – от 5,25 млн рублей, минимальная площадь – от 38,3 кв. м. В продаже также 291 кладовая стоимостью от 201,6 тыс. рублей.

В ЖК «Митино О2» – 360 квартир в 8 домах: 140 однокомнатных, 173 двухкомнатных, 38 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных. Минимальная цена квартиры – 5,25 млн рублей, площадь – от 38,3 кв. м. Покупателям недвижимости доступны 88 кладовых стоимостью от 211,3 тыс. рублей и 170 машино-мест по цене от 853,2 тыс. рублей.

В ЖК «Опалиха О3» доступны 4 двухкомнатные квартиры в 2 домах площадью от 46,5 м и стоимостью от 9,8 млн рублей, а также 37 кладовых в 4 домах по цене от 287,5 тыс. рублей.

Узнать подробнее о доступных квартирах и получить дополнительную информацию можно по телефону горячей линии фонда: 8(800)700-72-14 или по электронной почте: sales@fond214.ru.