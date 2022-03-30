РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. Водители пожарной техники ГКУ МО «Мособлпожспас» из пожарно-спасательной части №202 Балашихи прошли аттестацию на повышение квалификации 2 и 1 классов, испытания состоялись на базе 259-й пожарно-спасательной части Ногинского территориального управления в Ногинске, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Работники Ногинского теруправления подготовили учебные места для сдачи теоретической и практической частей экзамена, а также технику для выполнения нормативов. Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Шустов на общем построении определил порядок и очередность сдачи квалификационных экзаменов.

По словам заместителя начальника Ногинского теруправления Дмитрия Шляхтенкова, в учебном классе проверялся уровень теоретической подготовки водителей, где работники прошли устное собеседование, тестирование и письменно ответили на вопросы экзаменационных билетов.

«В ходе сдачи практической части члены аттестационной комиссии оценили навыки управления пожарным автомобилем, умение работать со специальными агрегатами (установками) и средствами связи, установленными на пожарный автомобиль, а также забор воды из открытого водоисточника», - сказал Шляхтенков.

Он добавил, что все работники успешно справились с испытаниями. Результаты экзаменов будут утверждены на заседании аттестационной комиссии и оформлены протоколом.