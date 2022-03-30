РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. Жители подмосковного Красногорска могут задать вопросы и сообщить о проблемах главе муниципалитета Дмитрию Волкову в среду, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Волков принимает участие в Едином дне приема граждан, который проходит во Дворце культуры «Подмосковье» до 17:00. Кроме того, прием ведут также заместители главы, руководители профильных управлений администрации, депутаты окружного совета, представители силового блока.

Активистка из деревни Михалково Валерия Губанова поделилась, что несколько лет ждала возможности пообщаться с главой округа, а благодаря Единому дню приема это удалось. Девушка вышла с инициативой организовать на Ильинской территории социальный центр, который мог бы объединить волонтеров, творческих жителей.

«Встреча прошла продуктивно, мне удалось презентовать свои инициативы и найти ответ, что это действительно важно и полезно для жителей», – сказала Губанова.

Жительница микрорайона Опалиха Ирина Ефимова пришла на прием к главе с общей для всего дома №10 на улице Мира проблемой. В 2013 году неподалеку от дома началось строительство дома. На стадии котлована работы замерли.

«Мы живем рядом с заброшенной стройкой – разрытые трубы, коммуникации нашего дома лежат в воде и гниют. Каждый год боимся, что зимой что-нибудь прорвет. Но главное, нет пожарного проезда», – поделилась Ефимова.

По словам жительницы, Волков обещал ей, что вопрос будет решен и опасный котлован засыпят.