РИАМО - 30 мар. Со среды финская компания VR Transpoint возобновляет сотрудничество с РФ, предприятие будет принимать российские поезда, сообщает Газета.ru.

Приостановка российских поездов началась 27 марта. В Финляндию РЖД отправила поезда 26 марта.

Решение о приостановке сотрудничества с РЖД было принято после того, как Британия ввела санкции против этой российской компании.

При этом в финской компании уточнили, что санкции не распространяются на VR Transpoint, поэтому работа продолжится со среды.